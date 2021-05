B+S Banksysteme: Analysten sehen positiven Trend

Laut SMC-Research hat die B+S Banksysteme AG im dritten Quartal den Umsatz im Vorjahresvergleich deutlich gesteigert und das Ergebnis stark verbessert. Optimistisch stimme der hohe Auftragseingang, deshalb sieht SMC-Analyst Adam Jakubowski den grundsätzlichen Trend bei B+S positiv und bestätigt das Kursziel und sein Urteil „Buy“.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge habe B+S Banksysteme im dritten Quartal den Umsatz im Vorjahresvergleich deutlich gesteigert und das Ergebnis stark verbessert. Auf der Grundlage der bereits erzielten bzw. vertraglich gesicherten Erlöse zeichneten sich für das gesamte Geschäftsjahr (per Ende Juni) eine Betriebsleistung von 11,4 und ein EBIT von 0,8 Mio. Euro ab, womit die erstere moderat gesteigert und das operative Ergebnis sehr deutlich (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro) verbessert würde. Ob darüber hinaus noch die Prognose (Betriebsleistung 12,0 Mio. Euro und ein EBIT von 1,5 Mio. Euro) erreicht werde, entscheide sich in den kommenden Wochen, in denen das Unternehmen weitere Lizenzerlöse generieren wolle. Unabhängig davon, ob dies gelinge, sieht SMC-Research den grundsätzlichen Trend bei B+S positiv. Optimistisch stimme insbesondere der hohe Auftragseingang, auf dessen Basis das für die Zukunft angestrebte Wachstum erkennbarer werde. Auch wenn die Erreichung der diesjährigen Ziele nach den Q3-Zahlen etwas anspruchsvoller erscheine, haben die Analysten ihre Schätzungen deswegen unverändert gelassen und bestätigen sowohl das Kursziel von 5,80 Euro als auch ihr Urteil „Buy“.

