BHB Brauholding: EBIT-Anstieg dank Überbrückungshilfe

Der Halbjahresbericht der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG zeige nach Angaben der GBC AG einen pandemiebedingten Rückgang des Getränkeabsatzes um 14,9 Prozent. Allerdings habe das Unternehmen staatliche Überbrückungshilfe erhalten, so dass die Gesamterträge dennoch gesteigert worden seien. Die GBC-Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker haben daraufhin ein Kursziel in Höhe von 3,85 Euro je Aktie ermittelt und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

Nach Darstellung von GBC AG sei die Geschäftsentwicklung der BHB Brauholding im ersten Halbjahr 2021 durch den Lockdown bis Mitte Mai 2021 negativ beeinflusst worden. Somit sei von Januar bis Juni 2021 ein erneut rückläufiger Gesamt-Getränke-Absatz von 75 thl (VJ: 83 thl) erzielt worden. Ebenso wie der Umsatz, welcher in H1 um 14,9 Prozent auf 5,41 Mio. Euro zurückgegangen sei. Allerdings habe die BHB Brauholding als Folge der pandemiebedingten Einschränkungen staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Überbrückungshilfe III) erhalten, so dass in Summe die Gesamterträge um 3,4 Prozent auf 6,57 Mio. Euro angestiegen seien. Aufgrund dieser außerordentlichen Erträge habe sich laut GBC das EBIT trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung auf 0,40 Mio. Euro verbessert (Vorjahr: -0,48 Mio. Euro).

In Reaktion auf das erste Halbjahr habe der Vorstand die Prognose für den Getränke-Absatz 2021 von bisher 191 thl auf 183 thl (Prognosebandbreite von +/-5 Prozent) gesenkt. Auch die GBC-Analysten haben ihre Prognose angepasst und erwarten nun Brutto-Umsatzerlöse von 14,15 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 1,24 Mio. Euro (bisher: Umsatzerlöse: 15,30 Mio. Euro; EBIT: 0,32 Mio. Euro). In der höheren EBIT-Prognose seien die in H1 vereinnahmten staatlichen Unterstützungen enthalten, die in den bisherigen Schätzungen noch nicht berücksichtigt gewesen seien, so GBC. Insgesamt habe sich durch die Änderungen das Kursziel auf 3,85 Euro (bisher: 3,55 Euro) je Aktie erhöht, auf dessen Basis GBC das Rating „Kaufen“ bestätigt hat.

