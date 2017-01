BGC Partners hebt Ziel für Microsoft auf 65 US-Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die amerikanische Investmentbank BGC Partners hat das Kursziel für Microsoft von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Dies schrieb Analyst Colin Gillis in einer Studie vom Dienstag. Gemäß der Einstufung "Hold" schwankt die Bewertung der Aktie laut BGC absolut betrachtet in einer Bandbreite von -15 Prozent bis +15 Prozent um den aktuellen Kurs./tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.