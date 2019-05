Aves One: Starkes Wachstum hält an

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Aves One AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) den Umsatz deutlich gesteigert und dabei eine überproportionale Ergebnisverbesserung erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel bei unverändert positivem Votum.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz im Jahr 2018 durch die in den Jahren 2017 und 2018 erworbenen Assets under Management (AuM) um 45,4 Prozent auf 77,68 Mio. Euro (GJ 2017: 53,43 Mio. Euro) zugelegt. Die AuM seien in diesem Zeitraum um 83,1 Prozent auf 820,93 Mio. Euro (GJ 2017: 448,46 Mio. Euro) gestiegen. Durch die hohe Kostendisziplin und den Lean-Management-Ansatz habe sich das EBITDA laut GBC überproportional um 79,3 Prozent auf 52,19 Mio. Euro (GJ 2017: 29,11 Mio. Euro) verbessert. Demnach sei die Marge auf 67,2 Prozent (GJ 2017: 54,5 Prozent) geklettert. Das um nicht Cash-wirksame Effekte bereinigte Nettoergebnis habe 3,66 Mio. Euro (GJ 2017: -13,35 Mio. Euro) betragen. Beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 gehe das Management von einem Umsatz von mindestens 110 Mio. Euro, einem EBITDA von mindestens 80 Mio. Euro und AuM von mindestens 1 Mrd. Euro aus.

Diese Prognose halte das Analystenteam für konservativ und schätze für 2019 seinerseits AuM von 1,03 Mrd. Euro und einen Umsatz von 118,10 Mio. Euro. Zudem erwarte GBC, dass das Unternehmen auch weiterhin einen Fokus auf den Bereich Rail lege und dass das Segment Container opportunistisch erweitert werde. Durch die hohe Kostendisziplin und den Lean-Management Ansatz solle es mit den steigenden Umsätzen wieder zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen kommen. Demnach schätze das Analystenteam ein EBITDA von 86,13 Mio. Euro, bei einer Margenverbesserung auf 72,9 Prozent, und ein Nettoergebnis von 10,96 Mio. Euro. Unter der Annahme einer Fortsetzung der hohen Wachstumsdynamik und vor dem Hintergrund des höheren Prognoseniveaus ermitteln die Analysten ein erhöhtes Kursziel von 12,80 Euro (zuvor: 12,10 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

