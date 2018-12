Aves One: Margen weiter verbessert

Weitere Suchergebnisse zu "Aves One":

Nach Darstellung des Analysten Matthias Greiffenberger von GBC hat die Aves One AG auch in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) das Wachstumstempo aufrechterhalten, den Umsatz um über 27 Prozent gesteigert und ein positives, bereinigtes EBT erzielt. In der Folge belässt der Analyst Kursziel und Votum unverändert.

Nach Aussage des Analysten habe das Unternehmen den Neunmonatsumsatz auf 50,41 Mio. Euro (9M 2017: 39,64 Mio. Euro) verbessert. Hintergrund dieser Dynamik seien die getätigten Investitionen, die Auslastungssteigerungen und die deutlich verbesserte Rohertragsquote im Segment Container gewesen. Ergebnisseitig habe Aves One weitere Margenverbesserungen erzielt. Demnach habe das EBITDA überproportional um 65,8 Prozent auf 35,22 Mio. Euro (9M 2017: 21,25 Mio. Euro) zugelegt, was einer EBITDA-Marge von 70,0 Prozent (9M 2017: 53,6 Prozent) entspreche.

Die positive Entwicklung habe auch zu einem positiven bereinigten EBT von 2,60 Mio. Euro (9M 2017: -10,25 Mio. Euro) geführt. Das positive Vorsteuerergebnis zeige laut dem Analysten, dass die Gesellschaft die hohen Skaleneffekte genutzt und Gewinne für die Aktionäre erzielt habe, bevor überhaupt der Beitrag aus der Nacco-Transaktion durch die erstmalige Konsolidierung im laufenden 4. Quartal 2018 zum Tragen gekommen sei. Die zukünftige Entwicklung werde auch von der Nacco/Cit-Transaktion getragen, mit der das Unternehmen laut GBC besonders im Branchenumfeld einen aufsehenerregenden Deal durchgeführt habe.

Neben der Konsolidierung im Schlussquartal 2018 und der entsprechend anteiligen Umsatz- und Gewinn-Partizipation solle durch die Transaktion im Gesamtjahr 2019 ein Umsatz von etwa 37 Mio. Euro und ein EBITDA von 28 Mio. Euro erzielt werden. Im Zuge der Q3-Zahlen und der Konkretisierung der Guidance durch Aves One bestätige GBC auch seine Schätzungen für den Umsatz von 77,02 Mio. Euro und das EBITDA von 54,31 Mio. Euro in 2018. Das Unternehmen wiederum erwarte für das Gesamtjahr 2018 Umsatzerlöse von 75 bis 78 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 53 und 55 Mio. Euro. Der Analyst vergibt erneut ein Kursziel von 12,10 Euro je Aktie und bestätigt das Votum „Kaufen“.

