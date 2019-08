Aves One: Konservative Guidance

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Aves One AG zu Beginn des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) mehr als 10.500 überwiegend bereits voll vermietete Güter- und Kesselwagen erworben und so den Asset-Bestand deutlich erhöht. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenmeinung werde das Unternehmen auch in den kommenden Geschäftsjahren den Asset-Bestand weiter ausbauen und dementsprechend höhere Umsätze erzielen. Durch die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erwarte GBC eine sukzessive Steigerung der Margen. Aktuell gehe das Unternehmen davon aus, 1,0 Mrd. Euro Assets under Management im Geschäftsjahr 2019 zu erreichen. Die Guidance für 2019 liege bei einem Umsatz von 110 Mio. Euro und einem EBITDA von 80 Mio. Euro. Dies erachte das Analystenteam aber als konservativ und kalkuliere daher mit Assets under Management von 1,03 Mrd. Euro im Jahr 2019, 1,13 Mrd. Euro im Jahr 2020 und 1,28 Mrd. Euro im Jahr 2021. Im September veröffentliche Aves One zudem Halbjahreszahlen, von denen GBC eine Bestätigung des Wachstumstrends erwarte. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 12,80 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.08.2019, 10:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.08.2019 um 18:15 Uhr fertiggestellt und am 28.08.2019 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/18805.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.