Aves One: Höhere Skaleneffekte erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Aves One AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) trotz pandemiebedingter Belastungen den Umsatz um über 6 Prozent auf 123,85 Mio. Euro und gesteigert, beim EBIT hingegen einen deutlichen Rückgang verbucht. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe das EBITDA mit 81,80 Mio. Euro (GJ 2020: 84,60 Mio. Euro) insbesondere aufgrund höherer Instandhaltungsaufwendungen sowie im Zusammenhang mit Verlusten aus dem Verkauf von Seecontainern moderat unter dem Vorjahreswert gelegen. Das EBIT wiederum sei deutlich auf 9,64 Mio. Euro (GJ 2020: 51,70 Mio. Euro) gefallen. Dies habe an den signifikant höheren Abschreibungen von 72,14 Mio. Euro (GJ 2020: 32,90 Mio. Euro) durch einen außerordentlichen Wertminderungsbedarf wegen des vorab verbuchten Verkaufs des Seecontainer-Geschäftes gelegen.

Auch das laufende Geschäftsjahr 2021 werde nach Meinung der Analysten von den Effekten aus der Veräußerung des Seecontainer-Portfolios geprägt sein. Unter Berücksichtigung des Wegfalls der Seecontainer-Umsätze prognostiziere der Aves One-Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Erlöse von über 100 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 70 Mio. Euro. Orientiert an den Prognosen des Managements rechne GBC für 2021 mit Umsätzen von 104,88 Mio. Euro und einem EBITDA von 73,40 Mio. Euro. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 14,50 Euro (zuvor: 13,50 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



