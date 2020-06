Aves One: Erfolgreiches Startquartal

Nach Darstellung des Analysten Matthias Greiffenberger von GBC hat die Aves One AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz durch die Veräußerung des Self-Storage-Parks um 24 Prozent gesteigert, ohne diesen Sondereffekt hätte der Erlöszuwachs noch immer fast 12 Prozent betragen. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das erste Quartal 2020 von Aves One im Rahmen der Erwartungen von GBC gelegen. Die Umsatzerlöse seien inklusive eines Sonderertrags um 24,0% auf 33,73 Mio. Euro (Q1 2019: 27,19 Mio. Euro) gestiegen und das EBITDA habe um 5,2 Prozent auf 21,72 Mio. Euro (Q1 2019: 20,64 Mio. Euro) zugelegt. Dies entspreche einer EBITDA Marge von 64,4 Prozent (Q1 2019: 75,9 Prozent). Bereinigt um den Sondereffekt habe die EBITDA-Marge mit 75,4 Prozent nahezu auf Vorjahresniveau gelegen.

Demnach bestätige der Analyst seine Prognose und sehe seine aktuellen Schätzungen zudem weiterhin als konservativ an. Das EBITDA aus Q1 ergebe hochgerechnet auf das Gesamtjahr 86,88 Mio. Euro und liege damit oberhalb der GBC-Prognose von 86,44 Mio. Euro. Allerdings müsse sich noch zeigen, wie die Entwicklung bezüglich Auslastung und Mietrendite über das Gesamtjahr ausfalle. Zudem könne das Ergebnis durch Portfoliozukäufe über der aktuellen GBC-Prognose liegen. Aktuell scheine das Unternehmen außerdem nur wenig von der Corona-Krise betroffen zu sein. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel bei 13,60 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.06.2020, 11:25 Uhr)

