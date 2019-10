Aroundtown: Übernahmeangebot für TLG geplant

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die Aroundtown SA nach aktuellem Stand ein freiwilliges, öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien des Immobilienkonzerns TLG abgeben. Finanziert werde die mögliche Transaktion durch die Emission neuer Aktien aus bereits genehmigtem Kapital. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage orientiere sich die Ratio des Angebotspreises an den EPRA-Substanzwerten der beiden Unternehmen. Aroundtown übernehme demnach die TLG in partnerschaftlichem Einvernehmen. Ein Business Combination Agreement (BCA) und die genauen Details des Übernahmeangebots sollen bis Jahresende vorliegen. Nach Meinung der Analysten mache der Deal und die angedachte Struktur mit Aroundtown im Driver Seat als übernehmende Firma Sinn. Es entstehe so der drittgrößte europäische Immobilienkonzern hinter Unibail-Rodamco und Vonovia. Das fusionierte Unternehmen besitze zudem gute Chancen, zeitnah in den deutschen Blue Chip Index DAX einzuziehen. Die Synergiepotenziale sehe das Analystenteam im operativen Geschäft, bei der Senkung von Finanzierungskosten und bei der schnelleren Umsetzung von Entwicklungsprojekten. Die Analysten heben ihr Kursziel auf 9,50 Euro (zuvor: 9,00 Euro) an und bestätigen das Rating „Buy“.

