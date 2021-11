Aroundtown: Prognose für 2021 bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Aroundtown SA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12) ein EBITDA von 716 Mio. Euro erzielt, das aufgrund zahlreicher Verkäufe leicht unter dem Vorjahreswert lag. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei wegen der Erstkonsolidierung von Grand City ein Vergleich zur Vorjahresperiode für mehrere Zahlen nur schwer möglich. Das Zahlenwerk entspreche jedoch alles in allem den Erwartungen von SRC. Darüber hinaus habe das Unternehmen die Guidance für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach seien Umsätze von 936 Mio. Euro erreicht worden. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe sich auf rund 465 Mio. Euro belaufen. Der cash getriebene FFO I sei erwartungsgemäß um rund 12 Prozent auf 267 Mio. Euro (9M 2020: 301 Mio. Euro) gefallen. Dagegen habe der Der FFO I je Aktie auf 0,23 Euro (9M 2020: 0,22 Euro) zugelegt, was die positiven Auswirkungen der Aktienrückkäufe deutlich sichtbar mache.

Nach der Konsolidierung von Grand City und den bisherigen Verkäufen 2021 liege der Wert des Portfolios nunmehr bei 29 Mrd. Euro. Die Bilanz des Unternehmens sei laut SRC weiterhin sehr solide mit einem LTV von 39 Prozent und einer Eigenkapitalquote von 49 Prozent sowie einer Liquidität von über 3 Mrd. Euro. Aufgrund der Entwicklung der Covid-19-Pandemie in den vergangenen Wochen sei das Analystenteam für die verbleibenden Wochen des laufenden Geschäftsjahres sowie für die kommenden Jahre etwas zurückhaltender. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 8,00 Euro (zuvor: 8,50 Euro), erneuern aber das Rating „Buy“.



