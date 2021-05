Aroundtown: Hohes Verkaufsvolumen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Aroundtown SA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12) wegen des hohen Verkaufsvolumens im Vorjahr und durch die Auswirkungen der Pandemie einen deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis auf 238 Mio. Euro verbucht, nachdem im Vorjahresquartal noch 536 Mio. Euro erwirtschaftet wurden. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das um das Bewertungsergebnis bereinigte EBITDA nur leicht auf 230 Mio. Euro (Q1 2020: 237 Mio. Euro) verringert. Der FFO I sei wegen Mietrückstellungen von 38 Mio. Euro um 32 Prozent auf 87 Mio. Euro gesunken. Nach einem Verkaufsvolumen von 2,3 Mrd. Euro in 2020 habe das Unternehmen laut SRC im ersten Quartal weitere rund 1 Mrd. Euro an Assets verkauft. Das Commercial Portfolio stehe somit bei einem Wert von 20,8 Mrd. Euro. Während es auf der Akquisitionsseite von Einzelobjekten bisher keine besonderen Meldungen gegeben habe, sei ein gemeinsames Übernahmeangebot mit der CPI Property Group für die ausstehenden Aktien der Globalworth gestartet worden. Hinsichtlich des derzeitigen Aktienrückkaufprograms habe Aroundtown bereits 24 Prozent des zusätzlichen 500 Mio. Euro Volumens zurückgekauft. Hierfür seien die Erlöse aus den besagten Verkäufen verwendet worden. Nach Ansicht der Analysten werde der Aktienrückkauf den Wert für die Aktionäre langfristig deutlich steigern. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 8,50 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



