Aroundtown: Gewinn je Aktie steigt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Aroundtown SA in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) Umsatz und Mieteinnahmen um jeweils 40 Prozent gesteigert und damit die SRC-Schätzungen erreicht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 auf 588 Mio. Euro (HJ 2019: 421 Mio. Euro) zugelegt, während die Mieteinnahmen auf 502 Mio. Euro (HJ 2019: 359 Mio. Euro) gestiegen seien. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 486 Mio. Euro gelegen. So sei die Schätzung von SRC zwar erreicht worden, dennoch nehme das Analystenteam seine Prognose für das Gesamtjahr 2020 zurück. Demnach werde nun ein geringeres Portfoliowachstum 2020 erwartet. Zudem gehe SRC von weiteren Mietrückstellungen hinsichtlich der Hotels aus, woraus sich ein FFO I von 563 Mio. Euro (zuvor: 635 Mio. Euro) ableite. Die neue GuV habe dazu geführt, dass ein Teil des im März von SRC eingepreisten Corona-Abschlags bei der Bewertung nun aufgebraucht sei, diese aber immer noch einen fairen Wert je Aktie im zweistelligen Bereich ergebe. In der Folge bestätigen die Analysten daher das Kursziel von 9,50 Euro und die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

