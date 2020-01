Aroundtown: Erfolgreiches Übernahmeangebot

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research verfügt die Aroundtown SA nach Ablauf der ersten Angebotsfrist zur Übernahme von TLG bereits über mehr als 70 Prozent der Aktien. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen zusammen mit den 10,4 Prozent, für die es eine unwiderrufliche Andienungszustimmung mit dem ehemaligen Hauptaktionär der TLG gebe, einen Gesamtanteil von über 70 Prozent. Anschließend an die erste Angebotsfrist starte eine zusätzliche Angebotsphase, die bis zum 7. Februar laufe, so SRC. Hier gehe das Analystenteam von weiteren Andienungen aus. Dies könne dem Unternehmen dann die Integration und die Freisetzung der Synergien erleichtern. Das finale Ergebnis werde am 13. Februar bekannt gegeben. Die Analysten bestätigen das Kursziel von 9,50 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

