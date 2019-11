Aroundtown: Deutliches Portfoliowachstum

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Aroundtown SA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) überzeugende sowie über den SRC-Schätzungen liegende Zahlen präsentiert und demnach die Ziele für das Gesamtjahr 2019 nochmals erhöht. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im Neunmonatszeitraum 2019 um 21 Prozent auf 651 Mio. Euro (9M 2018: 540 Mio. Euro) gestiegen. Der Erlös bestehe dabei zum größten Teil aus Nettomieteinnahmen von rund 555 Mio., wovon über 548 Mio. Euro wiederkehrende, langfristige Mieteinnahmen seien. Hauptsächlich das deutliche Portfoliowachstum um rund 35 Prozent habe diesen Anstieg begünstigt. Außerdem sei ein Like-for-Like Mietwachstum von 4,3 Prozent erzielt worden. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei nahezu 1,1 Mrd. Euro gelegen und der cash-getriebene FFO I sei um 25 Prozent auf 371 Mio. Euro (9M 2018: 297 Mio. Euro) geklettert. Dies entspreche einem FFO je Aktie von 0,32 Euro. Der EPRA NAV je Aktie inklusive Perpetual Notes sei seit Jahresende 2018 um 15 Prozent auf 10,50 Euro gewachsen.

Nach Aussage der Analysten habe das Gewerbeportfolio mittlerweile einen Wert von nahezu 18 Mrd. Euro erreicht. Seit Jahresanfang seien 3,1 Mrd. Euro an neuen Objekten zugekauft worden, während das Unternehmen im Gegenzug rund 800 Mio. Euro an nicht-strategischen Objekten zu einer Marge von 26 Prozent über den Gesamtkosten veräußert habe. Die Gesamtjahresprognose für den FFO I sei zudem auf mehr als 500 Mio. Euro (zuvor: über 490 Mio. Euro) angehoben worden. Nach Meinung der Analysten können der jüngst vermeldete Merger mit TLG sowie die starken Neunmonatszahlen der Aktie weiteren Rückenwind verleihen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 9,50 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

