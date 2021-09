Alexanderwerk: Volle Auftragsbücher

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Alexanderwerk AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) Auftragseingang sowie Umsatz deutlich gesteigert und zudem ein positives Periodenergebnis erzielt. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen von der trotz Corona wieder deutlich belebten Nachfrage profitiert. Das Zahlenwerk zum Halbjahr lasse sich aber nicht auf das Gesamtjahr hochrechnen, da traditionell der größte Teil der produzierten Neumaschinen erst in der zweiten Jahreshälfte zur Auslieferung komme. Zudem könne es durch die derzeit in vielen Bereichen auftretenden Lieferengpässe auch zu unverschuldeten Produktionsverzögerungen und damit unter Umständen zu Umsatzverschiebungen ins nächste Jahr kommen. Angesichts des Verlaufs der ersten sechs Monate sowie der vollen Auftragsbücher erwarte der Analyst ein sehr starkes Geschäftsjahr 2021. Wenngleich er zudem nach der Abarbeitung einiger Sonderaufträge für 2022 wieder mit einem etwas ermäßigten Niveau rechne, gehen er davon aus, dass die Gesellschaft mittelfristig nachhaltig ein Umsatzvolumen oberhalb der Grenze von 30. Mio. Euro erzielen werde. Nach Meinung des Analysten bleibe der Alexanderwerk-Konzern nach der Anfang Juli von der Hauptversammlung beschlossenen erhöhten Dividendenzahlung bilanziell solide aufgestellt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 32,50 Euro (zuvor: 29,00 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.09.2021, 12:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 15.09.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2021-09-15_Alexanderwerk.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.