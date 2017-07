Ahlers AG: Aufhellungstendenzen derzeit nicht erkennbar

Die Ahlers AG kann laut GSC Research trotz einer über dem Branchenniveau liegenden Entwicklung im Kerngeschäft nur eine langsame Entwicklung der operativen Ertragskraft vorweisen. Auch seien zurzeit keine Aufhellungstendenzen erkennbar, die eine schnellere Verbesserung der Gewinnentwicklung erwarten ließen.

Die jüngst vorgelegten Halbjahreszahlen der Ahlers AG zeigen nach Einschätzung der Analysten von GSC Research, dass sich das fortgeführte Kerngeschäft nach Beendigung der margenschwachen Aktivitäten in einem unverändert herausfordernden Marktumfeld deutlich besser als die Branche schlage. Zudem erwartet GSC Research, dass die eingeleiteten Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen sukzessive ihre Wirkung entfalten sollten.

Die operative Ertragskraft habe sich allerdings nur langsam verbessert, was sich auch im Unternehmensausblick widergespiegelt habe. So dürfe es noch einige Zeit dauern, bis Ahlers wieder an alte Margenniveaus herankommen könne. Auf Basis der unveränderten Schätzungen sieht GSC Research deshalb das KGV für 2016/17 bei 25,5 und für 2017/18 bei 20,7, was die Analysten als recht ambitioniert bezeichnen.

Auch nach den zuletzt etwas zurückgekommenen Notierungen halte das Researchhaus das aktuelle Kursniveau daher nur deswegen für gerechtfertigt, da diese Bewertungsparameter in einem sehr schlechten Branchenumfeld erzielt worden seien. Sollte sich dieses aufhellen, könne die Gewinnentwicklung schnell deutlich besser ausfallen. Leider seien solche Aufhellungstendenzen weiterhin nicht absehbar, eher scheine es noch weiteres Abwärtspotenzial zu geben.

Vor diesen Hintergründen stuft GSC Research die Ahlers-Vorzugsaktie bei einem unveränderten Kursziel von 7 Euro weiterhin als Halteposition ein. Dabei sei zu beachten, dass die derzeitige Marktkapitalisierung des Unternehmens mit 88 Mio. Euro um rund 14 Mio. Euro bzw. etwa 1 Euro je Aktie unter dem zum 31. Mai 2017 ausgewiesenen Eigenkapital von gut 102 Mio. Euro liege. Zudem belaufe sich die erwartete Dividendenrendite auf 3,2 bzw. 4,8 Prozent, was nach Einschätzung der Analysten als eine gute Absicherung des Börsenkurses diesen könnte.

