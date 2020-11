Agrarius: Enttäuschende Resultate

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge ist die Ernte bei Agrarius enttäuschend verlaufen. SMC-Analyst Holger Steffen setzt sein Research nun zunächst aus, bis das Unternehmen wieder eine solidere Basis erreicht.

Nachdem die Ernte der Winterkulturen mit 19,3 Tsd. Tonnen bereits um ca. 25 Prozent unter dem Planwert geblieben sei, habe AGRARIUS gemäß SMC-Research nun auch enttäuschende Resultate für die Sommerkulturen gemeldet. Insgesamt habe sich die Erntemenge lediglich auf 8,1 Tsd. Tonnen belaufen, das Management habe hingegen unter durchschnittlichen Wetterbedingungen mit rund 11 Tsd. Tonnen kalkuliert. Die Witterungsbedingungen seien aber im gesamten Zyklus ungünstig gewesen. Insbesondere habe es deutlich zu wenig Niederschlag gegeben – und wenn es Regen gegeben habe, dann in den falschen Phasen.

Das Wetter spiele nach Darstellung von SMC-Research in der Landwirtschaft eine entscheidende Rolle. AGRARIUS leide nun schon das zweite Jahr in Folge unter deutlich zu niedrigen Niederschlägen in der Anbauregion, was für Verluste und Finanzierungsbedarf sorge. Die grundsätzlichen Fort­schri­tte, die im Aufbau und der Professionalisierung der Aktivitäten in Rumänien erzielt worden seien, werden daher nach Darstellung der Analysten in den Zahlen im Moment nicht sichtbar. Zwar könne das Unternehmen prinzipiell inzwischen deutliche Überschüsse erwirtschaften, was auch im nächsten Jahr wieder möglich sein werde, aber dafür müsse das Wetter mitspielen. Eine erneut enttäuschende Entwicklung wäre nach Meinung von SMC-Research schwer zu verkraften.

Vor diesem Hintergrund setzen die Analysten das Research zunächst aus und warten ab, wie sich die Winterkulturen entwickeln. Hoffnung mache, dass die Aussaat und die erste Entwicklungsphase von Winterraps, der eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für AGRARIUS habe, gut gelaufen seien. Sollte sich dieser positive Trend bestätigen, könne das aus Sicht von SMC-Research auch die weitere Finanzierung erleichtern. Sobald diesbezüglich wieder eine solide Basis bestehe, werden die Analysten das Research wieder aufnehmen – das könne durchaus schon im nächsten Frühjahr oder Sommer der Fall sein.

