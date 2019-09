Agrarius: Deutlich höhere Gewinne ab 2020

Das laufende Geschäftsjahr von AGRARIUS verlaufe nach Darstellung von SMC-Research wetterbedingt noch durchwachsen. Aufgrund auslaufender Belastungen aus einer starken Flächenexpansion sei aber für die nächsten Perioden nach Einschätzung von SMC-Analyst Holger ein deutlich höheres durchschnittliches Ergebnisniveau absehbar.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge haben sich im laufenden Geschäftsjahr bei AGRARIUS wieder negative Effekte aus ungünstigen Wetterbedingungen bemerkbar gemacht. Das Unternehmen halte dennoch die Prognose eines Umsatzes von 8,0 bis 8,9 Mio. Euro sowie eines positiven Ergebnisses aufrecht. Dass die Gesellschaft nun auch in schwächeren Jahren profitabel wirtschaften könne, sehen die Analysten als einen wichtigen Fortschritt und erwarten ebenfalls einen minimalen Überschuss. Die Erlöse schätze SMC-Research nun am unteren Ende der Zielspanne.

Davon ausgehend, kalkuliere das Researchhaus für die nächsten Jahre bei Annahme von durchschnittlichen Wetterbedingungen mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Denn das Unternehmen habe den Fokus inzwischen von der Expansion auf die Gewinnsteigerung gelegt, was sich ab dem nächsten Jahr in dem Wegfall der anfänglichen Belastungen aus der Neubewirtschaftung von zusätzlichen Flächen auszahlen sollte. Isoliert betrachtet dürfte allein hieraus nach Darstellung von SMC-Research ein positiver Ergebnisbeitrag von rund 700 Tsd. Euro anfallen.

Zusammenfassend sehen die Analysten AGRARIUS inzwischen in der Lage, dank der bereits erreichten kritischen Masse auch in schwächeren Jahren profitabel wirtschaften zu können. Im Trend der nächsten Jahre dürfte AGRARIUS aus Sicht von SMC-Research deutlich höhere Gewinne erwirtschaften, wobei die Zahlen einzelner Jahre wegen des hohen Wettereinflusses stark schwanken könnten. Diese Perspektive sehe das Researchhaus im Kurs nicht berücksichtigt, aus dem Bewertungsmodell resultiere ein unverändertes Kursziel von 7,20 Euro. In Verbindung mit einem hohen Prognoserisiko laute das Urteil unverändert „Speculative Buy“.

