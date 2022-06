Accentro: Verkaufszahlen überzeugen

Nach Darstellung von SRC Research habe die Accentro Real Estate AG im 1. Quartal 2022 gute Zahlen erzielt. Das sei hauptsächlich durch das erfolgreiche Privatisierungsgeschäft erreicht worden. SRC-Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl sehen auch das weitere Geschäftsjahr positiv und bestätigen ihr Urteil.

Die Accentro Real Estate AG habe heute den Bericht für das erste Quartal 2022 veröffentlicht und über ein gutes Zahlenwerk berichten können. Die Gesamtumsätze haben mit 33,7 Mio. Euro um über 22 Prozent über dem Vorjahreswert von 27,6 Mio. Euro gelegen, so das Researchhaus. Dies sei hauptsächlich auf das Privatisierungsgeschäft, bei welchem laut den Analysten die Verkaufszahlen des ersten Quartals ein Volumen von 27,3 Mio. Euro bzw. 86 Einheiten erreicht haben, sowie auf das Vermietungsergebnis zurückzuführen. Der Personalaufwand und der sonstige operative Aufwand haben sich jeweils leicht von 2,3 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro erhöht. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis habe sich um 59 Prozent deutlich von 2,3 Mio. Euro auf 3,6 Mio. Euro gesteigert. Das Finanzergebnis habe bei -4,4 Mio. Euro im Vergleich zu -3,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode gelegen. Das Vorsteuerergebnis habe somit von -1,4 Mio. Euro auf -833 Tsd. Euro und das Nettoergebnis nach Minderheiten von -3,0 Mio. Euro auf -1,7 Mio. Euro verbessert werden können. Das Ergebnis je Aktie habe bei -0,05 Euro (1Q 2021: -0,09 Euro) gelegen.

Die Eigenkapitalquote sei nahezu unverändert bei 27,8 Prozent (FY 2021: 28,0 Prozent) gewesen, während der LTV von 54,9 Prozent auf 52,8 Prozent reduziert worden sei. Die Liquidität des Unternehmens habe im ersten Quartal deutlich von 122 Mio. Euro auf 159 Mio. Euro erhöht werden können.

Trotz der derzeitigen allgemeinen Unsicherheiten im Markt und der steigenden Zinsen habe das Unternehmen ein gutes erstes Quartal abliefern können und die Analysten gehen davon aus, dass auch das restliche Geschäftsjahr erfolgreich werde. Das Management habe die Gesamtjahresprognose hierfür ebenfalls erneut bestätigt. Das Privatisierungsportfolio biete derzeit mit rund 330 Mio. Euro alleine für die Einzelprivatisierung noch weiteres gutes Potenzial für ein hohes Verkaufsvolumen in den kommenden Quartalen. Die Analysten gehen außerdem davon aus, dass die Gesellschaft in 2022 Verkaufspreiserhöhungen zwischen 5 Prozent und 10 Prozent durchsetzen könne und somit die hohe Inflation ausgleiche. Zudem werde in den kommenden Quartalen ihrer Meinung nach der Vertrieb wieder zunehmend wichtiger im Verkaufsprozess und die Analysten sehen Accentro hier im Vergleich zu Mitbewerbern gut aufgestellt. Sie bestätigen ihr 12,00 Euro Kursziel sowie ihr Buy Rating, da sie die Aktie beim derzeitigen Kursniveau als deutlich unterbewertet betrachten.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.06.2022 um 9:20 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 31.05.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

