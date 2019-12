Accentro Real Estate: Blockverkauf treibt Gewinn auf neue Rekorde

Nach der Meldung über den Verkauf eines großen Immobilienportfolios durch die Accentro Real Estate AG haben die Analysten von SRC-Research, Christopher Mehl und Stefan Scharff, ihre positive Einschätzung und das Kursziel für die Accentro-Aktie bestätigt. Mit der neuen EBIT-Guidance strebe das Unternehmen einen neuen Rekordwert an und biete weiteres Kurspotenzial.

Accentro habe den Verkauf einer Wohnanlage im Berliner Umland an einen institutionellen Investor für einen Preis von 43,5 Mio. Euro gemeldet. Mit dieser Transaktion kurz vor Jahresende werde das Unternehmen nach Darstellung von SRC Research das Geschäftsjahr mit einem EBIT über den Erwartungen abschließen. Bisher habe ACCENTRO ein niedriges zweistelliges prozentuelles EBIT-Wachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 32,9 Mio. Euro erwartet, also von mindestens 36 Mio. Euro. Nunmehr werde von einem Umsatz von leicht über 140 Mio. Euro sowie von einem EBIT von über 40 Mio. Euro ausgegangen, was ein neues Rekordlevel bedeute. Die EBIT-Erwartung von SRC Research habe hingegen bisher bei 38,5 Mio. Euro und somit unter der neuen Guidance des Unternehmens gelegen. Nun habe das Researchhaus seine Schätzung auf 40,6 Mio. Euro erhöht.

Mit der erhöhten Prognose und der guten Entwicklung des Portfolios, welches zu den Neunmonatszahlen bei einem Wert von rund 350 Mio. Euro gelegen habe, sollte 2019 laut SRC Research für Accentro ein gutes Jahr werden. Obwohl die Aktie in Reaktion auf den verkündeten Verkauf und auf das resultierende verbesserte EBIT um 6 Prozent zugelegt habe, betrachten die Analysten von SRC Research den derzeitigen Kurs weiterhin als zu niedrig und gehen von einer weiteren positiven Entwicklung in den kommenden Quartalen aus.

Das Kursziel belässt SRC Research unverändert bei 10,00 Euro, auch das Rating „Buy“ haben die Analysten bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.12.19, 15:15 Uhr)

