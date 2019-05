Accentro: Attraktives Chance-Risiko-Profil

Die Analysten von SMC-Research konstatieren bei der Accentro Real Estate AG aktuell ein attraktives Chance-Risiko-Profil und haben ihr hohes Kursziel wie auch das positive Rating bestätigt. Nach Ansicht des SMC-Analysten Adam Jakubowski werde derzeit die starke Positionierung in attraktiven Märkten, die eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der letzten Jahre erwarten lasse, von der Börse zu wenig beachtet.

Das erste Quartal 2019 sei mit einem Umsatz von 14,8 Mio. Euro und einem Überschuss von lediglich 0,2 Mio. Euro weit unter den Vorjahreswerten ausgefallen, was vor allem auf die um mehr als die Hälfte geringeren Erlöse aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien zurückzuführen sei. Dahinter verstecke sich laut SMC-Research allerdings keine Absatzschwäche, sondern die normale unterjährige Schwankung der Einnahmen in Abhängigkeit vom Vertriebsrhythmus.

Anders als im Vorjahr, werde 2019 das Gros der Verkäufe und vor allem deren Umsatzwirksamkeit ins zweite Halbjahr fallen, weswegen die Zahlen des ersten und wohl auch des zweiten Quartals für die Abschätzung der Gesamtjahreszahlen diesmal eine nur unbedeutende Rolle spielen, so die Analysten. So habe Accentro mitgeteilt, dass per Ende April bereits ein Verkaufsvolumen von rund 30 Mio. Euro beurkundet worden sei, das aber größtenteils erst im dritten Quartal in den Erlösen sichtbar werde.

Grundsätzlich zeige sich das Unternehmen mit der Entwicklung deswegen zufrieden, berichte von einer weiterhin regen Nachfrage und von stabilen Margen, und habe ungeachtet der Q1-Zahlen seine Prognose für 2019 bestätigt.

Auch SMC-Research sieht deswegen aktuell keine Veranlassung, die eigenen Schätzungen anzupassen und hat sie mit einer kleineren Ausnahme komplett unverändert gelassen. Dementsprechend sehen die Analysten den fairen Wert nun bei 11,60 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein hohes Potenzial von fast 40 Prozent signalisiere. Dieses sei nach Ansicht von SMC-Research Ausdruck der starken Fokussierung der Börse auf die letztjährige Ergebnisenttäuschung und die – weitgehend irrelevanten – Q1-Zahlen. In dem von Accentro betriebenen Handelsgeschäft seien größere Schwankungen allerdings nicht ungewöhnlich und sollten nicht den Blick darauf verstellen, dass die Gesellschaft über eine exzellente Position in attraktiven Märkten verfüge, die eine trendmäßige Fortsetzung der Erfolgsstory der letzten Jahre erlauben sollte. Dies umso mehr, als Accentro laut SMC-Research bereits eindrucksvoll bewiesen habe, dieses Potenzial tatsächlich nutzen zu können.

Für die Accentro-Aktie, die gegenwärtig unterhalb ihres NAV (inkl. der stillen Reserven im Vorrats-vermögen) notiere, sieht SMC-Research deswegen ein attraktives Chance-Risiko-Profil und bestätigt das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.05.19, 8:32 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.05.19 um 7:00 Uhr fertiggestellt und am 08.05.19 um 8:20 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-08-SMC-Update-Accentro_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.