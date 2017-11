AROUNDTOWN: Nettogewinn steigt um über 50 Prozent

Die AROUNDTOWN SA hat nach Darstellung der Analysten von SRC Research sehr erfreuliche Zahlen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2017 vorgelegt. Das Gesamtportfolio habe die Marke von 10 Mrd. Euro mittlerweile deutlich überschritten und die Gewinnkennziffern seien deutlich gestiegen. Zudem traue das Analystenteam dem Unternehmen zu, das immense Wachstum auch zukünftig fortzusetzen. Daher bestätigt SRC das Votum „Kaufen“ und hebt das Kursziel an.

Im Rahmen der aus Sicht der Analysten sehr erfreulichen Zahlen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2017 sei das Portfolio von AROUNDTOWN stark gewachsen. Nach Aussage der Analysten haben sich die Nettomieteinnahmen auf über 320 Mio. Euro (9M 2016: rund 160 Mio. Euro) nahezu verdoppelt. Dies sei das Ergebnis aus externem Wachstum durch Zukäufe sowie eines 5,8-prozentigen Wachstums auf einer Like-for-Like-Basis.

Die gute Arbeit des Unternehmens auf operativer Ebene werde nach Ansicht von SRC ebenso an der Position Neubewertungs-, Veräußerungs- und sonstiges Ergebnis klar, welche nach drei Quartalen bei über 976 Mio. Euro liege. Nach Berücksichtigung der erhöhten operativen Kosten erreiche der operative Gewinn rund 1,4 Mrd. Euro. Das entspreche laut SRC einem Plus von 57 Prozent.

Mit einem erhöhten Finanzergebnis aufgrund einer höheren Fremdkapitalposition sowie eines deutlich höheren Steueraufwands aufgrund des Bewertungsergebnisses betrage der Nettogewinn von AROUNDTOWN rund 1,1 Mrd. Euro (9M 2016: 761 Mio. Euro) – ein Plus von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die cash-getriebenen Funds from Operations (FFO I) betragen mehr als 204 Mio. Euro (9M 2016: 114 Mio. Euro). Je Aktie ergebe dies bedingt durch die höhere Aktienzahl einen Anstieg um 44 Prozent, so die Analysten.

Das Gesamtportfolio des Unternehmens habe mittlerweile die 10 Mrd.-Euro-Marke deutlich überschritten. Beim Gewerbeportfolio ergebe sich Stand Dezember 2017 eine EPRA Leerstandsrate von 9 Prozent und eine Mietrendite von 5,5 Prozent. So habe AROUNDTOWN nach Angaben von SRC seit Jahresbeginn eine massive Anzahl von neuen Objekten mit einem Volumen von 3,1 Mrd. Euro erworben. Dabei werde das immense Wachstum durch eine hohe Aktivität am Kapitalmarkt ermöglicht, was laut den Analysten aber auf einer gesunden Basis geschehe. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liege bei mehr als 55 Prozent, während die LTV-Quote geringe 33 Prozent betrage. Beide Werte beinhalten die Eigenkapitalerhöhung im Oktober. Der EPRA NAV einschließlich Perpetual Notes liege derzeit bei 7,50 Euro je Aktie. Das entspreche laut den Analysten einem Anstieg von fast 40 Prozent seit Jahresende 2016.

Das Analystenteam gehe davon aus, dass das Unternehmen mit dem neuen Kapital das immense Wachstum der vergangenen Jahre fortsetzen kann. Nach den sehr guten Zahlen haben die Analysten daher erneut ihre GuV-Schätzung für das Gesamtjahr sowie die Folgejahre angehoben. In der Folge erhöht SRC das Kursziel für die AROUNDTOWN-Aktie auf 7,00 Euro (zuvor: 6,80 Euro) und bestätigt die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“. (Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/pdf/Aroundtown_27Nov2017.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.