AGROB Immobilien: Positive operative Entwicklung

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die AGROB Immobilien AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) eine Gesamtleistung von 8,5 Mio. Euro und ein Periodenergebnis von 2,0 Mio. Euro erzielt. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage liege das Zahlenwerk zum 30.09.2021 im Prognosekorridor der AGROB oder teilweise sogar darüber. Diese positive Entwicklung aller wesentlichen Ergebniszahlen zeige bereits heute, dass das langjährige Modernisierungs- und Investitionsprogramm die richtige Entscheidung gewesen sei, um auch in Zukunft ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Für das Geschäftsjahr 2021 erwarte die Gesellschaft unverändert Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 11,2 bis 11,4 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der neu geschlossenen und verlängerten Verträge zu verbesserten Konditionen schätze das Analystenteam für 2021 weiterhin Umsätze von 11,31 Mio. Euro. Darüber hinaus habe das Management Verträge mit Bestandsmietern mit einem marktgerechten Mietzins durchgesetzt, so dass mit weiteren Mietsteigerungen für das Geschäftsjahr 2022 zu rechnen sei. Folglich unterstelle das Analystenteam für das aktuelle Geschäftsjahr einen weiteren Umsatzanstieg auf 11,75 Mio. Euro. Ergebnisseitig stelle AGROB für 2021 einen Jahresüberschuss von 2,2 bis 2,4 Mio. Euro in Aussicht. Demnach schätze GBC einen Jahresüberschuss von 2,41 Mio. Euro für 2021 und 2,57 Mio. Euro für das Folgejahr. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 44,72 Euro (zuvor: 43,80 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



