AGROB Immobilien: Gewinnsprung in 2019 erwartet

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC wird die AGROB Immobilien AG im kommenden Geschäftsjahr 2019 wieder deutliche Zuwächse bei den wichtigsten Finanzkennzahlen erzielen. So bewege sich die Umsatz- und Ertragsentwicklung trotz absehbarer Rückgänge 2018 insgesamt unverändert auf hohem Niveau. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum für die AGROB-Aktie.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen zum Halbjahr 2018 wegen der Teilrückgabe der Plazamedia-Flächen erwartungsgemäß einen Umsatzrückgang um 3,2 Prozent auf 5,49 Mio. Euro (HJ 2017: 5,67 Mio. Euro) verbucht. Durch Nachvermietungserfolge und die Durchsetzung höherer Mietkonditionen sei der Umsatz nach 9 Monaten aber nur noch um 2,6 Prozent auf 8,27 Mio. Euro (9M 2017: 8,49 Mio. Euro) gefallen. Das EBITDA habe sich in diesem Zeitraum auf 5,88 Mio. Euro (9M 2017: 6,40 Mio. Euro) reduziert, befinde sich aber auf hohem Niveau. Demnach sei auch die Ergebnis-Guidance vom Management bestätigt worden.

Die Teilrückgabe der Plazamedia-Flächen wirke sich in der Zukunftsbetrachtung von GBC positiv für die Gesellschaft aus, da das Unternehmen die Fläche nun zu einer höheren Durchschnittsmiete vergeben könne. Folglich erwarte das Analystenteam für 2019 Umsätze von 11,40 Mio. Euro, was über dem Umsatzniveau von 2017 liege. Durch die gute Entwicklung nach 9 Monaten 2018 erhöhe GBC die Erlösprognose für 2018 auf 11,00 Mio. Euro (zuvor: 10,80 Mio. Euro) und gehe von einem weiter sinkenden Finanzaufwand aus, der zu einem Jahresüberschuss von 2,00 Mio. Euro führen werde. 2019 solle dieser dann laut GBC auf 2,50 Mio. Euro steigen. Zudem habe das Unternehmen die Verkehrswerte des Immobilienbestands in der Vergangenheit stets äußerst konservativ bewertet. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten unverändert einen fairen Wert von 25,75 Euro je Aktie und bestätigen das Rating „Kaufen“.

