ACCENTRO: Überzeugende Eckdaten zum Halbjahr

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) insgesamt 360 Einheiten mit einem Volumen von 116 Mio. Euro veräußert, was einem Anstieg gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode von 122 Prozent entspricht. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Meinung der Analysten werde das hohe Verkaufsvolumen auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 Bestand haben. Zwar seien bisher keine weiteren Kennzahlen genannt worden, doch fühle sich das Analystenteam in der Erwartung eines Ergebnisses über der Guidance des Unternehmens bestätigt. Zudem habe das Unternehmen bereits am 19. Juli das Portfolio durch einen Zukauf von 150 Einheiten ausgebaut. Insgesamt sei SRC mit den Entwicklungen des ersten Halbjahrs sehr zufrieden und bleibe damit auch für das Gesamtjahr zuversichtlich. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht auf 12,00 Euro (zuvor: 11,50 Euro) an und bekräftigen das Rating „Buy“.



