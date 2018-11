ACCENTRO: Starkes Schlussquartal erwartet

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz deutlich gesteigert, während das Nettoergebnis zwar unter Vorjahr, aber im Rahmen der Unternehmens-Guidance für das Gesamtjahr 2018 lag. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz deutlich auf knapp 137 Mio. Euro (9M 2017: 89 Mio. Euro) gestiegen. So habe das Unternehmen insgesamt 1.238 Einheiten verkauft, darunter 675 Einheiten aus einem Joint Venture. Durch die Übertragung in etwa auf dem Niveau der Buchwerte sei daraus kein wesentlicher Ergebnisbeitrag entstanden. Laut SRC habe das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien daher um rund 4 Prozent unter dem Vorjahr gelegen. Durch einen Anstieg des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sei das operative Ergebnis auf EBIT-Basis um rund 6 Prozent auf fast 21 Mio. Euro (9M 2017: über 22 Mio. Euro) gefallen.

Das Zinsergebnis habe bedingt durch die im Januar platzierte 100 Mio. Euro-Unternehmensanleihe bei rund -8 Mio. Euro (9M 2017: -5 Mio. Euro) gelegen. Der Nettogewinn sei somit um rund 30 Prozent auf 8,6 Mio. Euro (9M 2017: über 12 Mio. Euro) gesunken. Nach Aussage der Analysten habe das Zahlenwerk der ersten 9 Monate aber im Rahmen der vom Unternehmen für das Gesamtjahr kommunizierten Guidance gelegen. Zudem erwarte das Analystenteam für das verbleibende Jahr ein starkes viertes Quartal mit weiteren Zukäufen zum Portfolio und einem weiteren Anstieg der verkauften Einheiten. Mit der Veräußerung des „Hipsterhausen“-Portfolios nach dem Stichtag sei das Unternehmen bereits gut in das Schlussquartal gestartet. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 13,00 Euro sowie das Rating „Buy“ für die ACCENTRO-Aktie

