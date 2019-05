ACCENTRO: Prognose 2019 bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) bei Umsatz und Ergebnis Rückgänge verzeichnet, da einige Projektverkäufe erst im zweiten Quartal beginnen und somit die Finanzkennzahlen zunächst nicht beeinflussen. Die Analysten bestätigen ihr positives Votum für die Aktie und belassen das Kursziel unverändert.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz auf nahezu 15 Mio. Euro (Q1 2018: rund 31 Mio. Euro) gesunken und das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien habe bei rund 3 Mio. Euro (Q1 2018: nahezu 9 Mio. Euro) gelegen. Auch das Mietergebnis sei mit 1,4 Mio. Euro (Q1 2018: 1,5 Mio. Euro) unter den Vorjahreswert gefallen. Das Vorsteuerergebnis habe 658.000 Euro betragen und der Nettogewinn nach Minderheiten 226.000 Euro erreicht. Das Privatisierungsportfolio sei laut SRC wiederum um rund 6 Prozent auf nunmehr 363 Mio. Euro (31.12.2018: 344 Mio. Euro) gestiegen, wobei die Anzahl der Einheiten um 86 Einheiten auf 2.267 zugelegt habe. Weitere 145 Einheiten seien nach dem Stichtag schon gekauft worden.

Insgesamt schreite die regionale Erweiterung des Portfolios durch Zukäufe in Hamburg, Leipzig sowie den neuen Regionen auf der Insel Usedom und in Ratingen bei Düsseldorf voran, so die Analysten. Das Portfolio verfüge außerdem laut einer externen Bewertung über stille Reserven von 118 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote habe bei 41 Prozent gelegen. Auch, wenn das Analystenteam die Verkäufe im ersten Quartal noch zurückhaltend einstufe, werde ein deutlicher Anstieg im restlichen Jahresverlauf erwartet. Demnach solle bis Juli ein Volumen von über 290 Einheiten mit einem angestrebten Umsatz von über 106 Mio. Euro und einem Ergebnisbeitrag von 35 Mio. Euro in die Vermarktung gehen. Die Analysten behalten ihre Prognose für das Gesamtjahr bei und bestätigen ihr Kursziel von 12,00 Euro und das Rating „Buy“.

