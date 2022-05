ACCENTRO: Intaktes Geschäftsmodell

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) die eigenen Ziele erreicht und mit 45,2 Mio. Euro ein EBIT am unteren Ende der Guidance von 45 bis 50 Mio. Euro verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen ein Rohergebnis von 58 Mio. Euro erreicht. Das Verkaufsergebnis sei auf 48 Mio. Euro (GJ 2020: 20 Mio. Euro), das Mietergebnis auf 7 Mio. Euro (GJ 2020: 4,8 Mio. Euro) und das Dienstleistungsergebnis auf 1,9 Mio. Euro (GJ 2020: 0,9 Mio. Euro) gestiegen. Das Nettoergebnis nach Minderheiten sei hingegen auf 11,8 Mio. Euro (GJ 2020: 24,3 Mio. Euro bzw. 16,6 Mio. Euro) gefallen. Aufgrund der derzeitigen allgemeinen Unsicherheiten im Markt und der steigenden Zinsen, welche sich auch auf das Privatisierungsgeschäft der Gesellschaft auswirken könne, reduziere das Analystenteam die Schätzungen für 2022. Dennoch gehe SRC weiterhin von einem Wachstum in den kommenden Quartalen und Jahren aus. So seien das Geschäftsmodel und die Strategie weiterhin intakt. Demnach erwarte das Analystenteam Umsätze von über 210 Mio. Euro und ein EBIT von 46 Mio. Euro. Die Prognose der Gesellschaft liege beim Umsatz in einem Bereich zwischen 200 und 220 Mio. Euro. Beim EBIT werde ein Wert zwischen 45 und 50 Mio. Euro erwartet. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel auf 12,00 Euro (zuvor: 14,00 Euro), erneuern aber das Rating „Buy“.



