ACCENTRO: Bestandsportfolio legt deutlich zu

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz auf 73 Mio. Euro nahezu verdoppelt und das operative Ergebnis auf EBIT-Basis überproportional auf 19,1 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Darstellung der Analysten habe der Verkaufsumsatz hierzu mit 61 Mio. Euro beigetragen. Das Rohergebnis sei auf 15,1 Mio. Euro (HJ 2020: 8,7 Mio. Euro) gestiegen. Das Bewertungsergebnis, welches aus dem Bestandsportfolio der Gesellschaft stamme, habe bei hohen 16,3 Mio. Euro gelegen. Das Vorsteuerergebnis sei mit 7,8 Mio. Euro zurück in die Gewinnzone gedreht, nachdem das Unternehmen im Vorjahr einen Verlust von über 8,7 Mio. Euro ausgewiesen habe. Der Nettogewinn nach Minderheiten wiederum sei mit 3,4 Mio. Euro ebenfalls deutlich verbessert zum Vorjahreswert von -11,7 Mio. Euro. Zudem stimme der Blick auf die beiden Portfolios der Gesellschaft das Analystenteam für die kommenden Quartale optimistisch. Das Bestandsportfolio habe in den ersten sechs Monaten von 215 Mio. Euro auf 290 Mio. Euro zugelegt. Aus dem Privatisierungsportfolio seien in der ersten Jahreshälfte 360 Einheiten mit einem Volumen von über 116 Mio. Euro verkauft worden. Die derzeitige Verkaufspipeline von mehr als 400 Mio. Euro biete weitere Möglichkeiten, die hohen Verkaufszahlen aufrechtzuerhalten. Insgesamt schätze SRC, dass die Guidance des Unternehmens für das Gesamtjahr vielleicht zu konservativ sei. In der Folge bestätigen die Analysten aber zunächst das Kursziel von 12,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



