ACCENTRO: Ausblick erneut bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) wegen der Kosten der Anleihe-Emission im Februar ein deutlich verschlechtertes Finanzergebnis verbucht, durch die frischen Mittel aber mehr Flexibilität für Investitionen gewonnen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel, senken aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung aber das Rating.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz im Startquartal 2020 bei rund 15 Mio. Euro gelegen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei auch aufgrund erhöhter Personalkosten auf 423.000 Euro (Q1 2019: 2 Mio. Euro) gesunken. Unterdessen habe das Unternehmen die Guidande für 2020 erneut bestätigt und gehe weiterhin von einem leichten Anstieg bei Umsatz und EBIT auf Vorjahresniveau aus. Nach der Entwicklung der vergangenen Wochen erhöhe das Analystenteam die Ende März vorsichtshalber reduzierte GuV-Schätzung. Zudem passe SRC auch die Erwartungen für die Folgejahre an, was sich unter anderem in einem erhöhten Kursziel ausdrücke. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 12,00 Euro (zuvor: 9,50 Euro) an, nehmen das Rating aber auf „Accumulate“ von „Buy“ zurück.

