ABO Invest: Finanzielle Stärke als Wachstumsbasis

Trotz einer zuletzt eher schwachen Windverfügbarkeit erwirtschaftet ABO Invest der Analyse von SMC-Research zufolge bereits hohe freie Cashflows. Die finanzielle Stärke sieht SMC-Analyst Holger Steffen nun als Basis für den Ausbau des Windpark-Portfolios um Solarparks.

Auch 2018 sei gemäß SMC-Research wieder ein Jahr mit einer unterdurchschnittlichen Windverfügbarkeit gewesen, so dass das Produktionspotenzial des Portfolios von ABO Invest bei weitem nicht ausgeschöpft worden sei. Aufgrund der deutlich gestiegenen Portfoliokapazität habe das Unternehmen nach Einschätzung der Analysten trotzdem deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse erwirtschaftet.

Hinzu seien Sondererträge aus dem Verkauf und dem Repowering des Windparks Wennerstorf gekommen, die dazu geführt haben dürften, dass die Gesellschaft zum ersten Mal in der Unternehmenshistorie ein positives Vorsteuerergebnis ausweisen werde. Das sei aus Sicht der Analysten ein klares Zeichen, dass ABO Invest nach den hohen Investitionen der Anfangsjahre nun langsam in die Gewinnzone vorstoße.

Eine größere Bedeutung habe aber die Cashflow-Entwicklung, die bereits seit längerem sehr gut aussehe. Selbst in den letzten beiden windschwachen Jahren habe die Gesellschaft hohe freie Cashflows erwirtschaftet.

Auf Basis der finanziellen Stärke solle die installierte Kapazität im laufenden Jahr weiter ausgebaut werden. Da die Renditen von Windparks in den bisherigen Zielmärkten von ABO Invest aktuell aufgrund einer hohen Nachfrage relativ niedrig seien, habe das Unternehmen den Investitionsfokus um Solarparks erweitert. Die ersten Objekte könnten nach Einschätzung der Analysten in Griechenland erworben werden, wo der enge Partner von ABO Invest, der Projektentwickler ABO Wind, im letzten Jahr in Ausschreibungen den Zuschlag für Projekte mit einer Zielkapazität von 45 MW erhalten habe und an der Realisierung der Vorhaben arbeite. ABO Invest plane, die fertiggestellten Objekte zu erwerben.

SMC-Research habe diese 45 MW zusätzlicher Kapazität neu in das Modell einkalkuliert, wodurch sich das Kursziel von 1,90 auf 2,00 Euro erhöht habe. Auf Basis eines Kurspotenzials von 23 Prozent und vor dem Hintergrund eines unterdurchschnittlichen Prognoserisikos bekräftige das Researchhaus das Urteil „Buy“.

