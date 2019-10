ABO Invest: Ertragspotenzial zunehmend sichtbar

Weitere Suchergebnisse zu "ABO Invest":

ABO Invest hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr 2019 den Gewinn kräftig gesteigert. Trotz der zuletzt starken Performance der Aktie sieht SMC-Analyst Holger Steffen immer noch Kurspotenzial.

ABO Invest sei gemäß SMC-Research im ersten Halbjahr 2019 bei einem leichten Umsatzwachstum von 2,5 Prozent auf 17,2 Mio. Euro eine deutliche Gewinnsteigerung gelungen. Das EBIT habe sich um 39,1 Prozent auf 4,7 Mio. Euro erhöht und das Vorsteuerergebnis sei von 0,15 auf 1,83 Mio. Euro vervielfacht worden. Neben der Steigerung der Einnahmen haben eine positive Entwicklung sämtlicher Kostenpositionen und ein Sonderertrag für diesen Gewinnsprung gesorgt. Dieser habe aus der Beteiligung an der Repowering-Wertschöpfung bei dem im letzten Jahr verkauften Windpark Wennerstorf resultiert, woraus ABO Invest in diesem Jahr eine abschließende, voll ergebniswirksame Zahlung in Höhe von 1,1 Mio. Euro erhalten habe.

Mit den Halbjahreszahlen deute sich nach Meinung der Analysten aufgrund der fortschreitenden Tilgung der für den Aufbau des Portfolios aufgenommenen Kredite das Ertragspotenzial des Geschäftsmodells zunehmend an – und das, obwohl die Windverfügbarkeit im laufenden Jahr bislang wieder deutlich unterdurchschnittlich ausgefallen sei. Sollten die Normwerte zumindest im Schlussquartal erreicht werden, habe das Unternehmen einen Umsatz von 33 Mio. Euro und ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 1,7 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

Das Researchhaus habe etwas konservativer kalkuliert und rechne auch für das Schlussquartal mit einer unterdurchschnittlichen Windverfügbarkeit und infolgedessen mit einem EBT von 1,1 Mio. Euro. Auch für die Folgejahre arbeiten die Analysten unverändert mit einem sechsprozentigen Abschlag auf den Normwert. Zudem unterstelle SMC-Research vorerst keine weiteren Zukäufe, nachdem der Aufsichtsrat im Juli die anvisierten Investitionen in Solarparks in Griechenland verworfen habe und noch keine neuen konkreten Akquisitionskandidaten bekannt seien.

Damit resultiere aus dem SMC-Bewertungsmodell nun ein neuer fairer Wert von 2,00 Euro je Aktie (zuvor 2,05 Euro je Aktie). Nach einer starken Performance biete der Titel nach Einschätzung der Analysten somit aktuell ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent, das Urteil laute auf dieser Basis unverändert „Buy“.

