3U Holding: weclapp weiter auf Wachstumskurs

Laut SMC-Research sei das laufende Geschäftsjahr für zwei Segmente der 3U Holding AG schwierig. Doch gleichzeitig befinde sich die Software-Tochter weclapp weiter auf einem sehr dynamischen Wachstumskurs. Aufgrund dieser Dynamik erhöht SMC-Analyst Adam Jakubowski sein Kursziel, ändert aber aufgrund des deutlich gestiegenen Börsenkurses das Urteil auf „Hold“.

Operativ sei nach Darstellung von SMC-Research das laufende Geschäftsjahr für zwei Segmente der 3U Holding schwierig. Während die Erträge aus den Windparks und dem Solarpark aufgrund von ungünstigen Witterungsverhältnissen im zweiten und dritten Quartal unter ihrem Normwert geblieben seien, habe die E-Commerce-Tochter Selfio mit den Lieferengpässen und steigenden Einkaufspreisen zu kämpfen. Zusammen mit dem negativen Konsolidierungseffekt der letztjährigen Beteiligungsverkäufe habe sich dies in einem um 10 Prozent rückläufigen Neunmonatsumsatz niedergeschlagen.

Ergebnisseitig habe dies durch den Ertrag aus einem Grundstücksverkauf zwar weitgehend kompensiert werden können, doch im Hinblick auf das Gesamtjahr habe das Management seinen Ausblick nun auf das untere Ende der bisherigen Prognosespanne konkretisiert.

Gleichzeitig sei das aktuelle Jahr aber von mehreren Entwicklungen geprägt, die sich noch nicht in den Erlösen und Erträgen bemerkbar machen, aber die Wachstumsgrundlagen für die Zukunft weiter verbessern, so das Researchhaus. Dazu gehören nach Ansicht der Analysten die Fortschritte bei dem Immobilienprojekt in Würzburg, aus dem schon im laufenden Quartal erstmals signifikante Erträge zufließen werden, vor allem aber die strategischen Weichenstellungen bei weclapp.

Denn die Software-Tochter habe nicht nur ihr organisches Wachstum wieder beschleunigt, sondern sie schreite auch mit großen Schritten in Richtung des für das erste Halbjahr 2022 anvisierten IPO. Darüber hinaus seien das Personal deutlich aufgestockt und die eigene Marktposition mit zwei aussichtsreichen Akquisitionen weiter verstärkt worden.

Die Analysten haben diese Initiativen zum Anlass genommen, ihre Wachstumsannahmen für weclapp etwas forscher auszugestalten, wodurch sich in ihrem Modell auch die künftigen Konzernerlöse und -margen erhöht haben. Infolgedessen habe sich der von SMC-Research ermittelte faire Wert deutlich auf 4,40 Euro erhöht. Da aber der Aktienkurs seit dem letzten Update das bisherige Kursziel der Analysten erreicht und übertroffen habe, sehen sie trotz der Anhebung des Kursziels aktuell kein weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie und passen ihr Urteil auf „Hold“ an. Eine erneute Anpassung könnte sich ergeben, sobald die Konditionen des Börsengangs von weclapp bekannt seien, so SMC-Research.

