3U Holding: Starke Positionierung trotzt Corona

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) in allen Geschäftssegmenten den Umsatz gesteigert. Der Analyst bestätigt in der Folge das Kursziel und das Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Ertrag in den Segmenten ITK und EE sehr erfreulich entwickelt. Lediglich im Segment SHK sei die Ergebnissituation nach wie vor unbefriedigend. Neben einer Erhöhung des Sortimentsanteils margenstarker Eigenmarken solle hier sukzessive die Profitabilität – vor allem durch Maßnahmen zur Optimierung und Erweiterung der Supply Chain –gesteigert werden. Bilanziell sei der Konzern zum Halbjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 57,6 Prozent, einer Netto-Cash-Position von 0,4 Mio. Euro sowie einer Barliquidität von 17,4 Mio. Euro zuzüglich eines als kurzfristige Geldanlage aufgebauten Goldbestands von rund 3 Mio. Euro unverändert solide aufgestellt.

Nach Meinung der Analysten gehöre aber auch der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien zum Geschäftsmodell. Die daraus resultierenden Effekte seien jedoch nicht prognostizierbar. Daher stelle der Analyst seine Anlageempfehlung unverändert auf eine Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Zu berücksichtigen sei angesichts der anhaltenden bzw. momentan eher wieder zunehmenden Unwägbarkeiten hinsichtlich der Corona-Krise ein Sicherheitsabschlag von 10 Prozent auf den SOTP-Wert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 2,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.08.2020, 10:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 17.08.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2020-08-17_3U_HOLDING.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.