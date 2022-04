3U Holding: Stabile Dividende

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research plant die 3U Holding AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) vor dem Hintergrund eines starken organischen Wachstums und erstmals ganzjährig konsolidierter Töchter mit einem deutlichen Anstieg der Konzernerlöse. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel hebt das Rating aber an.

Nach Analystenaussage beinhalte die Prognose aufgrund von Einmalaufwendungen und dem geplanten Personalaufbau auf der Ergebnisseite eine gegenüber dem Vorjahr nur unveränderte Bandbreite. Vor diesem Hintergrund erwarte GSC 2022 einen Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau und rechne 2023 nur mit einem moderaten Ergebnisanstieg. Bei Betrachtung dieser eher verhaltenen Perspektiven seien laut dem Analysten jedoch die Besonderheiten des 3U-Geschäftsmodells zu berücksichtigen. Dieses umfasse neben dem operativen Geschäft der einzelnen Beteiligungen explizit auch den An- und Verkauf von Vermögensgegenständen. Das übergreifende Ziel bestehe darin, den Wert des 3U-Konzerns nachhaltig zu steigern.

Eine Wertsteigerung verschiedener Aktivitäten spiegele sich jedoch nicht in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung wider. Vielmehr werde diese häufig erst im Rahmen einer veräußerungsbedingten Realisierung sichtbar. Darüber hinaus bleibe die Gesellschaft mit ihren auf die drei zukunfts- und wachstumsträchtigen Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien ausgerichteten Geschäftsmodellen aber auch operativ gut aufgestellt. Dabei verfüge das Unternehmen über eine solide Konzerneigenkapitalquote von gut 52 Prozent. Mit der zunehmenden Eintrübung des Kapitalmarktumfelds sei die akute Fantasie auf einen Börsengang der weclapp SE verflogen. Obwohl dies nichts an den positiven Zukunftsaussichten des SaaS-Spezialisten ändere, sei die Notierung der 3U-Aktie massiv zurückgekommen. In der Folge ermittelt der Analyst ein neues Kursziel von 4,10 Euro (zuvor: 4,50 Euro) und hebt das Rating auf „Kaufen“ (zuvor: „Halten“).



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.04.2022, 11:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 20.04.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23861.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.