3U Holding: Solide Eigenkapitalquote

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz aufgrund der erfreulichen Entwicklung in den Geschäftsfeldern Cloud-Computing und Onlinehandel deutlich gesteigert. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und das Votum.

Nach Analystenaussage habe die Erweiterung und Optimierung der Supply Chain bei SHK das Unternehmen im Neunmonatszeitraum ertragsseitig noch belastet. Zukünftig solle dies aber zu einer Margenverbesserung führen. Bereinigt um diese Aufwendungen sowie Effekte aus Immobilienverkäufen habe 3U auf Konzernebene bereits eine leichte Steigerung der EBITDA-Marge vermeldet. Zudem werde der Ertrag aus einer Immobilientransaktion das Ergebnis in 2019 noch nennenswert positiv beeinflussen.

Das Analystenteam stelle wegen der Charakteristika des Geschäftsmodells seine Einschätzung auf einer Sum-of-the-Parts-Bewertung ab. Bei Ansatz der zum Ende des dritten Quartals auf 8,9 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung und ansonsten unveränderter Parameter ergebe sich ein Unternehmenswert von 61,7 Mio. Euro oder 1,75 Euro je Aktie. Darin seien aber diverse Beteiligungen und Vermögenswerte noch nicht abgebildet. Unter Berücksichtigung einer Eigenkapitalquote von 54,3 Prozent per 30. September und einer erwarteten Dividendenrendite von 3,2 Prozent bestätigen die Analysten das Kursziel von 1,75 Euro und erneuern das Rating „Halten“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2019, 12:50 Uhr)

