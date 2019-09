3U Holding: Software-Tochter als hochprofitabler Wachstumstreiber

SMC-Research hat die Coverage der 3U Holding AG aufgenommen und vergibt zum Start das Urteil „Buy“ mit dem Kursziel 2,10 Euro. Die positive Einschätzung basiere nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski vor allem auf der Wachstumsstärke und der Profitabilität der Software-Tochter weclapp, der ein externes Gutachten einen Wert zubilligt, der über der aktuellen Marktkapitalisierung des gesamten 3U-Konzerns liege.

Die 3U Holding habe in den letzten drei Jahren auf den profitablen Wachstumskurs zurückgefunden und seit 2016 den Gewinn wie auch die Dividende kontinuierlich erhöht. Auch für dieses Jahr habe das Unternehmen ein erneutes Umsatzwachstum sowie einen kräftigen Gewinnsprung von 1,9 Mio. Euro auf 4 bis 5 Mio. Euro angekündigt. Wie schon im Vorjahr, werde das Gewinnwachstum auch dieses Jahr von einem außerordentlichen Gewinn aus dem lukrativen Verkauf einer Immobilie resultieren, der allein für einen Vorsteuerergebnisbeitrag von 5 Mio. Euro sorgen werde.

Doch auch operativ sei die Entwicklung laut SMC-Research steil aufwärtsgerichtet. Dies gelte vor allem für die beiden Wachstumstreiber Selfio und weclapp, die seit Jahren mit hohen zweistelligen Raten wachsen und diesen Kurs auch in Zukunft fortsetzen sollen. Inzwischen konzentriere sich 3U strategisch zunehmend auf diese beiden Töchter und wolle deren Wachstum auch durch Akquisitionen forcieren.

In ihrem Bewertungsmodell haben die Analysten auf die Berücksichtigung etwaiger Zukäufe und deren Wertpotenziale verzichtet und sich auf ein organisches Wachstumsmodell beschränkt. Das darin unterstellte fortgesetzte hohe Wachstum der beiden Wachstumstreiber, in Verbindung mit einer Verbesserung der noch geringen Profitabilität von Selfio und einer weiteren Erhöhung der bereits stattlichen Margen bei weclapp, resultieren nach Angaben des Researchhauses in einem fairen Wert der 3U-Aktie in Höhe von 2,10 Euro, der somit rund ein Drittel über dem aktuellen Börsenkurs liege. Der Befund einer deutlichen Unterbewertung werde auch durch ein externes Gutachten gestützt, in dem jüngst allein für weclapp ein Marktwert von 70 Mio. Euro ermittelt worden sei, was nach Berücksichtigung der Minderheitsanteile in etwa auf dem Niveau der aktuellen Marktkapitalisierung des gesamten 3U-Konzerns liege.

Insgesamt überzeuge das Unternehmen mit einer guten Marktpositionierung der Kernbeteiligungen, einer zu deren Stärken passenden Wachstumsstrategie sowie einer soliden bilanziellen und finanziellen Basis. Darüber hinaus bieten die angedachten Akquisitionen sowie ein möglicher weclapp-IPO laut SMC-Research weiteres Potenzial, das die Analysten in ihrem Modell noch nicht erfasst haben. Auf dem aktuellen Kursniveau überwiegen deswegen aus Sicht von SMC-Research die Chancen, weswegen das Researchhaus seine Coverage mit dem Urteil „Buy“ starte.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.09.19, 13:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.09.2019 um 12:35 Uhr fertiggestellt und am 19.09.19 um 12:45 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-19-SMC-Studie-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.