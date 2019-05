3U Holding: Guter Jahresstart 2019

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Nettogewinn nach Minderheiten überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussagen habe der Konzernumsatz im ersten Quartal 2019 vor allem durch das Segment Erneuerbare Energien und das SHK-Segment um über 20 Prozent auf über 13 Mio. Euro (Q1 2018: rund 11 Mio. Euro) zugelegt. Das EBIT sei um rund 56 Prozent auf über 900.000 Euro (Q1 2018: nahezu 600.000 Euro) gestiegen, Aufgrund der deutlich reduzierten Finanzverbindlichkeiten habe das Unternehmen das Finanzergebnis verbessert, wodurch sich das Vorsteuerergebnis sogar auf über 700.000 Euro verdoppelt habe. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei wegen eines höheren Steueraufwands durch die Erträge im Bereich der Windkraftanlagen aber lediglich um 37 Prozent auf 492.000 Euro (Q1 2018: 358.000 Euro) geklettert.

Durch den Verkauf eines Lager- und Logistikzentrums im Mai habe 3U einen Buchgewinn von rund 0,3 Mio. Euro erzielt. Zudem solle der anschließende Umzug in eine beträchtlich größere Immobilie zur Verbesserung der Effizienz führen und bereite so neue Wachstumsspielräume für den stark wachsenden Onlinehandel der Selfio. Hierbei handele es sich laut SRC um eine vom Unternehmen angekündigte Maßnahme zur Verbesserung der Marge im SHK-Segment. Diese liege derzeit gering unter den Erwartungen. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 1,60 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

