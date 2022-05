3U Holding: Ergebnisdelle bei weclapp soll temporär bleiben

Laut SMC-Research habe die 3U Holding AG im ersten Quartal vor allem von der starken Entwicklung des Segments „Erneuerbare Energien“ profitiert. Demgegenüber sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski bei der Softwaretochter weclapp, dem bisherigen Wachstumstreiber der Gruppe, eine Abschwächung der organischen Wachstumsdynamik und der Ergebnisqualität, die aber vorübergehend bleiben sollten.

Nach Aussage von SMC-Research habe der 3U-Konzern im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 19 Prozent auf 16,8 Mio. Euro erzielt und auf dieser Basis das EBITDA um 12 Prozent sowie das EBIT und das EBT um jeweils rund 8 Prozent gesteigert. Lediglich der Nettogewinn sei wegen höherer Steuern und Minderheitsanteile unter dem Vorjahreswert ausgefallen.

Die Zuwächse seien insbesondere durch eine kräftige Steigerung der Erlöse und des Gewinns im Segment „Erneuerbare Energien“ ermöglicht worden, in dem 3U von der vorteilhaften Witterung sowie von den attraktiven neuen Stromlieferverträgen profitiert habe. Starkes Umsatzwachstum habe es auch bei weclapp gegeben, das aber größtenteils auf die Übernahme von ITscope zurückzuführen sei. Organisch habe weclapp zwar auch deutlich (+19 Prozent) zugelegt, doch verglichen mit der früheren Dynamik stelle dies eine signifikante Verlangsamung dar. In Verbindung mit dem gleichzeitig stark beschleunigten Kostenwachstum, in dem sich vor allem der Ausbau der personellen Kapazitäten niedergeschlagen habe, habe sich die noch vor einem Jahr sehr beeindruckende Profitabilität von weclapp doch erheblich verschlechtert.

Hierbei solle es sich aber nach Darstellung von 3U um eine Momentaufnahme handeln. Für das Gesamtjahr peile das Unternehmen weiterhin ein organisches Wachstum von rund 30 Prozent und eine zweistellige EBITDA-Marge an, was für beide Kennzahlen eine deutliche Verbesserung in den kommenden Monaten impliziere. Den Kern dieser Pläne stelle die Erwartung dar, dass sich die aktuellen Vorleistungen in den Ausbau des Vertriebs bald in einer deutlich dynamischeren Neukundengewinnung auszahlen werden.

Auch die Analysten gehen in ihrem Modell davon aus, dass dies gelinge, und haben ihre Schätzungen unverändert gelassen. Auf dieser Basis sehen sie den fairen Wert weiter bei 3,70 Euro je Aktie und trauen dem Papier damit ein sehr hohes Kurspotenzial zu. Ihr Urteil bleibt dementsprechend „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.05.2022 um 12:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 16.05.2022 um 11:20 Uhr fertiggestellt und am 16.05.2022 um 11:50 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-16-SMC-Update-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.