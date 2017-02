3U HOLDING AG: Gewinnverdopplung voraus

Die Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG strebe für das laufende Jahr eine Gewinnverdopplung an, was die Analysten von SRC Research als realistisch einschätzen. Auf dieser Basis biete die Aktie trotz des jüngsten Kurssprungs weiterhin ein hohes Aufwärtspotenzial.

Den vorläufigen Zahlen zufolge sei der 3U HOLDING AG im Geschäftsjahr 2016 die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen, womit sich der bereits in den Neunmonatszahlen sichtbare Trend bestätigt habe. Nach einem Verlust von 0,8 Mio. Euro in 2015 habe die 3U Holding AG einen Nettogewinn von rund 0,6 Mio. Euro erzielt, der somit sogar leicht über der Mitte Dezember gegebenen Guidance von 0,5 Mio. Euro liege. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis sei ebenfalls um über 12 Prozent auf 4,5 Mio. Euro gesteigert worden.

Daneben habe das Unternehmen eine Guidance zum Umsatz und Gewinn für das laufende Geschäftsjahr 2017 gegeben. Bei der Umsatzprognose sei man mit einer Spanne von 44 Mio. bis 49 Mio. Euro, gleichbleibend mit einem gleichbleibenden bzw. einem um 10 Prozent steigendem Umsatz, eher vorsichtig geblieben, was nach Darstellung von SRC Research den unsicheren Rahmenbedingungen bei neuen Windenergieprojekte geschuldet sei. Die Guidance für den Nettogewinn in einer Bandbreite von 0,5 bis 1,5 Mio. Euro, decke sich hingegen mit der bisherigen Schätzung von SRC Research (1,3 Mio. Euro), die das Researchhaus nach wie vor als realistisch bezeichnet.

Obwohl die 3U-Aktie seit Mitte Januar über 20 Prozent an Boden gut gemacht habe, sei sie bei rund 80 Cent immer noch sehr moderat und deutlich unter dem Buchwert bewertet. Die Analysten haben deswegen ihre Kaufempfehlung für die 3U-Aktie mit dem Rating „Buy“ bestätigt und das Kursziel mit Verweis auf die guten vorläufigen Zahlen mit der deutlichen Rückkehr in die Gewinnzone und den realistischen Aussichten auf eine Gewinnverdopplung in 2017 von 1,00 Euro auf 1,10 Euro erhöht.

