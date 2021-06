2 G: Moderates Aufwärtspotenzial

Durch die Aufstockung ihrer HJS-Anteilsquote habe die 2G Energy AG laut SMC-Research ihre Umsatzprognose gestärkt. Nach Ankündigung des Managements solle der Umsatz und das Auslandsgeschäft weiter stark wachsen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht noch moderates Aufwärtspotenzial für die Aktie und hat sein Urteil von „Buy“ auf „Hold“ angepasst.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge habe 2G die Anteilsquote am zuletzt sehr wachstumsstarken und profitablen BHKW-Serviceunternehmen HJS, das letztes Jahr 7,3 Mio. Euro umgesetzt und dabei eine zweistellige EBIT-Marge erzielt habe, von 50 auf 100 Prozent aufgestockt. Das stärke die Umsatzprognose des Managements für 2021, die nun bei 250 bis 260 Mio. Euro liege und damit am unteren Ende um 5 Mio. Euro angehoben worden sei. Die EBIT-Marge werde weiterhin zwischen 6 und 7,5 Prozent erwartet.

Auch die mittelfristigen Ziele seien aktualisiert bzw. neu formuliert worden. Nach Darstellung des Researchhauses werden für 2024 nun 330 Mio. Euro Umsatz (bislang 300 Mio. Euro) anvisiert, was unverändert eine EBIT-Marge von 10 Prozent ermöglichen solle, während 2026 erstmals die Marke von 400 Mio. Euro erreicht werden solle, bei einer Marge von 8,5 bis 10,0 Prozent. Insbesondere im Hinblick auf die langfristige Margenentwicklung bleibe das Management damit vorsichtig, was darauf zurückzuführen sei, dass der Anteil des Auslandsgeschäfts bis dahin deutlich wachsen solle und zum Teil auch schwierigere Märkte (mit geringeren Margen) umfassen werde, außerdem werde der Anteil des margenstarken Service- und Ersatzteilgeschäfts voraussichtlich geringer ausfallen und mehr Geschäftsvolumen auf Partner entfallen.

Die Analysten glauben, dass 2G die mittelfristigen Ziele übertreffen könne, was sich auch in ihrem Modell, das sie dennoch in Reaktion auf die Managementprognosen etwas vorsichtiger ausgestaltet haben, widerspiegele. Das Kursziel der Analysten habe sich durch die Anpassungen von 102,60 auf 95,60 Euro reduziert und signalisiere damit nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial von rund 5 Prozent. Vor diesem Hintergrund passen die Analysten ihr Urteil von „Buy“ auf „Hold“ an.

