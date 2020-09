2G Energy: Weitgehend störungsfrei

Weitere Suchergebnisse zu "2G Energy":

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge ist die Produktion von 2G Energy im ersten Halbjahr trotz Corona weitgehend störungsfrei verlaufen. Laut SMC-Analyst Holger Steffen hat das Management die Prognose für das Gesamtjahr daher bekräftigt.

Unter schwierigen Rahmenbedingungen habe sich 2G Energy im ersten Halbjahr gemäß SMC-Research gut entwickelt, was vor allem in einer Steigerung der Gesamtleistung um 7,5 Prozent auf 115,5 Mio. Euro zum Ausdruck komme. Dank frühzeitiger Anpassungsmaßnahmen an die Corona-Pandemie sei die Produktion weitgehend störungsfrei verlaufen.

Allerdings habe sich die Inbetriebnahme und Schlussabrechnung fertiggestellter Anlagen zum Teil etwas verzögert, weshalb die Erlöse um 10,7 Prozent auf 85,6 Mio. Euro zurückgegangen seien, was mit einem Rückgang des EBIT um 20,7 Prozent auf 2,3 Mio. Euro einhergegangen sei.

Das Management sehe sich aber insgesamt gut auf Kurs, den anvisierten Umsatz von 235 bis 250 Mio. Euro (2019: 236,4 Mio. Euro) und eine EBIT-Marge zwischen 5,5 und 7,0 Prozent (2019: 6,5 Prozent) zu erreichen. Entscheidend dafür werde sein, dass eine ausreichend hohe Zahl an Schlussabrechnungen noch in diesem Jahr erfolgen könne, was das Unternehmen mit einem proaktiven Projektmanagement abzusichern versuche.

Auch die weiteren Aussichten bleiben nach Meinung der Analysten überzeugend, was nicht zuletzt durch den hohen Auftragseingang der ersten sieben Monate untermauert werde, der sich um 15,7 Prozent auf 94,9 Mio. Euro erhöht habe. Infolgedessen liege der Auftragsbestand mit 159,5 Mio. Euro weiterhin auf einem komfortablen Niveau, mit dem schon jetzt die Auslastung der Produktion bis weit ins nächste Jahr gesichert sei.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen habe SMC-Research die Wachstumserwartungen für die Zeit ab 2021 erhöht, wodurch das Kursziel der Analysten von zuletzt 58,70 auf jetzt 76,60 Euro gestiegen sei. Nach der starken Performance der Aktie sehe das Researchhaus aktuell aber dennoch nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial von rund 7 Prozent, weshalb die Analysten das Urteil von „Buy“ auf „Hold“ ändern.

