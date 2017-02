2G Energy: Weitere Zuwächse und Margenanstieg erreichbar

2G Energy dürfte nach Darstellung von SMC-Research im vergangenen Jahr das obere Ende der Planungskorridors bei Umsatz und EBIT erreicht haben und steht in 2017 vor weiteren Steigerungen. Trotz einer zuletzt erfreulichen Performance der Aktie stufen die Analysten das Papier als immer noch unterbewertet ein..

In den letzten Jahren musste 2G nach Darstellung von SMC-Research aufgrund von Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für KWK-Investitionen in Deutschland immer wieder größere Schwankungen hinnehmen. Doch das Unternehmen hat das aus Sicht der Analysten gut verarbeitet und letztlich für eine Verbreiterung der geschäftlichen Basis genutzt. Mittlerweile sei 2G in den Segmenten Biogas und Erdgas gleichermaßen stark aufgestellt, die Servicesparte habe sich zu einer stabilen Erlösquelle entwickelt und die Auslandsexpansion schreite erfolgreich voran.

Der Lohn der Bemühungen werde an den Jahreszahlen für 2016 ablesbar sein. Zur Veröffentlichung der Neunmonatszahlen im letzten November habe das Management bekräftigt, dass tendenziell das obere Ende der kommunizierten Zielspannen – ein Umsatz von 150 bis 170 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 3 bis 5 Prozent – erreicht werden dürfte. Für die laufende Periode sei zuletzt ein weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum in Aussicht gestellt worden.

Die Analysten halten deutliche Erlössteigerungsraten in diesem Jahr und in den Folgeperioden für erreichbar. Der Biogas-Nachrüstmarkt biete in Deutschland aktuell ein attraktives Potenzial, für den Erdgassektor sei mit dem KWK-G eine gute Investitionsgrundlage geschaffen worden und aus dem Auslandsgeschäft sollten aus Sicht des Researchhauses zusätzliche Wachstumsimpulse kommen.

Mit einer weiteren Outputsteigerung dürfte nach Meinung von SMC-Research auch ein Anstieg der operativen Marge einhergehen. Die Analysten haben dieses Wachstumsszenario in ihrem Bewertungsmodell abgebildet und einen fairen Wert von 30,50 Euro je Aktie ermittelt. Auf dieser Basis wurde im Rahmen der Ersteinschätzung das Urteil „Buy“ vergeben.

