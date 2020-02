2G Energy: Umsatzprognose für 2020 schon gut untermauert

Weitere Suchergebnisse zu "2G Energy":

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat 2G Energy mit den Zahlen für 2019 die Schätzungen der Analysten übertroffen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die Prognose für 2020 durch den Auftragsbestand und das Servicegeschäft schon gut untermauert.

2G habe den Umsatz gemäß SMC-Research im letzten Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen um 12 Prozent auf 236 Mio. Euro gesteigert und damit sowohl die zuletzt kommunizierte Prognose (220 bis 230 Mio. Euro) als auch die Schätzung der Analysten (225 Mio. Euro) übertroffen. Die Gesellschaft habe dabei u.a. von einem hohen Anteil von Projekten, die zum Jahresende noch schlussabgerechnet worden seien, sowie von einem dynamischen Servicegeschäft proftitiert. Daher werde die EBIT-Marge nach Unternehmensangaben voraussichtlich in der oberen Hälfte der Zielspanne (5,5 bis 7,0 Prozent) liegen. SMC-Research habe bislang mit 5,7 Prozent kalkuliert und gehe nun von 6,5 Prozent aus.

Für das laufende Jahr rechne das Management mit substanziellen Wachstumsimpulsen aus Nord- und Mittelamerika, weshalb die Guidance für den Umsatz am unteren Ende etwas optimistischer formuliert worden sei und nun 235 bis 250 Mio. Euro (bislang: 230 bis 250 Mio. Euro) betrage. Nennenswerte negative Auswirkungen aus der Ausbreitung des Coronavirus in Asien (bislang vor allem China) fürchte der Vorstand nach aktuellem Stand nicht, da der Anteil des Auftragseingangs aus der Region mit 3,4 Mio. Euro aus Japan in 2019 gering sei.

Die gemeldeten Zahlen für 2019 haben die Erwartungen der Analysten übertroffen, und auch die Aussichten für 2020 seien positiv. Mit dem Auftragsbestand in Höhe von 116,8 Mio. Euro (per Ende Dezember) und einem voraussichtlich weiter wachsenden Servicegeschäft sei die Umsatzprognose für die laufende Periode schon gut untermauert.

Auch für die Zeit danach sehe das Researchhaus gute Chancen auf eine Fortsetzung des Expansionskurses mit steigenden Margen. Aus der Überarbeitung des Modells und dem Roll-over auf das Basisjahr 2020 resultiere per Saldo ein Anstieg des Kursziels von 52,90 auf 55,00 Euro. Nach der jüngsten Korrektur der Aktie sehe SMC-Research wieder deutliches Potenzial und ändere das Votum von „Hold“ auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.02.20, 8:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 28.02.20 um 8:15 Uhr fertiggestellt und am 28.02.20 um 8:25 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-28-SMC-Comment-2G_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.