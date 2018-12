2G Energy: Starkes Indiz für gutes Schlussquartal

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge sei 2G Energy im dritten Quartal eine deutliche Steigerung von Umsatz und EBIT gelungen. Einen im Verhältnis zum Erlöswachstum überproportionalen Anstieg der Gesamtleistung wertet SMC-Analyst Holger Steffen als Indiz für ein gutes Schlussquartal.

Den hohen Auftragseingang (+26,3 Prozent auf 130,3 Mio. Euro) der ersten neun Monate habe 2G gemäß SMC-Research im dritten Quartal erneut in ein zweistelliges Wachstum von Umsatz (+24,1 Prozent auf 47,5 Mio. Euro) und Gesamtleistung (+45 Prozent auf 61,6 Mio. Euro) ummünzen können. Den überproportionalen Anstieg der Gesamtleistung werten die Analysten als starkes Indiz für ein gutes Schlussquartal, wobei es eine wichtige Rolle spiele, welcher Anteil der Projekte schlussabgerechnet werden könne. Daher bleibe die aktualisierte Erlösprognosespanne von 2G für 2018 mit 190 bis 210 Mio. Euro noch recht breit, auch wenn sie am unteren Ende um 10 Mio. Euro angehoben worden sei.

Die Range für die EBIT-Marge sei ebenfalls auf 4,0 bis 5,5 Prozent verengt worden, nachdem sie zuvor bei 3,5 bis 5,5 Prozent gelegen habe. Im dritten Quartal habe sich das EBIT um 185 Prozent auf 2,9 Mio. Euro erhöht, was einerseits Fortschritte in den Bemühungen um Effizienzsteigerungen und andererseits steigende Einnahmen aus dem margenstarken Servicegeschäft widerspiegele. Ein kleiner Wertmutstropfen sei der Q3-Auftragseingang mit 34 Mio. Euro (-10 Prozent ggü. 2017) gewesen, wobei der Rückgang maßgeblich aus einem US-Großauftrag im Vorjahr resultiere.

Nach starken Zahlen für die ersten neun Monate und guten Perspektiven für das Schlussquartal spreche das Management von einem weiter lebhaften Auftragseingang und einem wachsenden Servicegeschäft, so dass mit der erstmals veröffentlichten Umsatzprognose für 2019 in Höhe von 200 bis 230 Mio. Euro weiteres Wachstum in Aussicht gestellt worden sei.

SMC-Research habe die Schätzungen insbesondere aufgrund des hohen Wachstums der Gesamtleistung und der positiven Ergebnisentwicklung für das laufende Jahr angehoben, während das Modell ab 2019 unverändert geblieben sei. Aus den Anpassungen resultiere ein leicht erhöhtes Kursziel von 30,40 Euro (zuvor: 29,60 Euro) je Aktie, das Urteil laute weiterhin „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 4.12.18, 14:25 Uhr)

