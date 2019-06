2G Energy: Marge im Startquartal verdoppelt

Weitere Suchergebnisse zu "Helma Eigenheimbau":

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat 2G Energy den Umsatz im Startquartal deutlich gesteigert und die EBIT-Marge in etwa verdoppelt. SMC-Analyst Holger Steffen hält jetzt das obere Ende der Management-Zielspannen für Umsatz und EBIT für erreichbar.

2G habe gemäß SMC-Research den Umsatz im ersten Quartal 2019 um 15,5 Prozent auf 36,4 Mio. Euro gesteigert. Nach den überschlägigen Berechnungen der Analysten – basierend auf dem Auftragseingang sowie dem Auftragsbestand zu Beginn und Ende der Dreimonatsperiode – dürfte der größere Teil davon auf ein gewachsenes Servicegeschäft zurückzuführen sein, während sich der Anlagenumsatz zwischen 14 und 15 Mio. Euro bewegt haben könnte.

Entsprechend der üblichen Saisonalität im Geschäft werde dieser im weiteren Jahresverlauf deutlich ansteigen. Das würden sowohl der mit 156,3 Mio. Euro hohe Anlagen-Auftragsbestand (+19,8 Prozent zum Vorjahr) als auch der fortgesetzte Bestandsaufbau, der sich in einer um knapp 14 Mio. Euro über dem Umsatz liegenden Gesamtleistung von 50,3 Mio. Euro (+19,5 Prozent) niedergeschlagen habe, andeuten.

Trotzdem habe auch die Profitabilität im Startquartal verbessert werden können: Mit einer EBIT-Steigerung von 0,5 auf 0,9 Mio. Euro sei die Marge auf 2,5 Prozent in etwa verdoppelt worden. Der Vorstand habe daraufhin die Prognose bekräftigt, die einen Umsatz von 210 bis 230 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 5,5 bis 7,0 Prozent im Gesamtjahr vorsehe.

Sollte 2G Energy im laufenden Jahr einen Großteil des Auftragsbestands abarbeiten und auch abrechnen können, so scheine das obere Ende der Zielspanne für Umsatz und EBIT aus Sicht der Analysten gut erreichbar. SMC-Research habe die Schätzungen entsprechend angehoben.

Der Wachstumspfad für die Folgejahre sei wir unverändert gelassen worden, was zu einer absolut etwas höheren Umsatzreihe mit leicht verbesserter Marge geführt habe. Infolgedessen habe sich das Kursziel des Researchhauses für 2G von zuletzt 37,40 auf 38,00 Euro erhöht. Nach der sehr starken Performance in diesem Jahr mit einem Kurszuwachs von 67 Prozent seit Jahresbeginn sehe SMC-Research aktuell ein weiteres Potenzial von 4 Prozent, so dass das neue Urteil nun „Hold“ laute, nach zuvor „Buy“.

