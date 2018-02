2G Energy: Hoher Auftragsbestand sorgt für Optimismus

2G Energy habe 2017 einen Umsatz am oberen Ende der ausgegebenen Zielspanne erreicht – so berichtet SMC-Research. Dank eines hohen Auftragsbestands und eines lebhaften Auftragseingangs zu Jahresbeginn zeige sich das Management optimistisch für die Entwicklung in 2018.

Nach Darstellung von SMC-Research habe 2G gemäß vorläufiger Zahlen im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 180 Mio. Euro und damit das obere Ende der kommunizierten Bandbreite (174 bis 180 Mio. Euro) erreicht, während die Schätzung der Analysten (177,8 Mio. Euro) leicht übertroffen worden sei. Für die laufende Finanzperiode zeige sich das Management optimistisch, da das Jahr mit einem hohen Auftragsbestand (95,9 Mio. Euro, +5,1 Prozent zum Vorjahr) und einem dynamischen Auftragseingang im Januar (17,1 Mio. Euro, +185 Prozent) begonnen habe.

Erfreulich sei aus Sicht der Analysten, dass das Geschäft mit erdgasbetriebenen BHKW sowohl im In- als auch im Ausland anziehe. 2G berichte von ersten Anfragen für autarke Inselversorgungskonzepte in Deutschland sowie von größeren Aufträgen aus Frankreich, Japan und Italien. Nachdem zuletzt mit Verkäufen im Biogasmarkt das Gros der Erlöse erwirtschaftet worden sei – der Anteil am Anlagenumsatz habe im ersten Halbjahr 2017 bei rund 80 Prozent gelegen ­– könnte sich das Erdgasgeschäft nach Meinung der Analysten nun wieder als Wachstumstreiber etablieren. Erste Erlöse habe 2G zudem mit der neuen Onlineplattform für Ersatzteile erzielen können, die im Startmonat einen Umsatzbeitrag von 0,2 Mio. Euro geleistet habe.

Die Entwicklung von Umsatz und Auftragseingang verdeutliche aus Sicht von SMC-Research, dass sich 2G auf einem guten Weg befinde. Die Internationalisierung schreite voran und dürfte das Wachstum stützen. Gleichzeitig werde an einer Verbesserung der Effizienz gearbeitet. Dazu gehören die neue Onlineplattform für die Kundenbetreuung und das Ersatzteilgeschäft sowie die für das laufende Jahr geplante Umstellung der Fertigung auf ein Lean-Production-Konzept.

Das Analystenteam habe das bereits einkalkuliert und die Wachstums- und Margenerwartungen ab 2018 unverändert gelassen. Aus der etwas höheren Umsatzbasis in 2017 resultiere ein minimal gestiegenes Kursziel von 27,00 Euro, das Urteil bleibe „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

