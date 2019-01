2G Energy: Gute Ausgangsposition

Die aktuellen Zahlen von 2G Energy zum Auftragseingang und -bestand deuten darauf hin, dass das Unternehmen die Umsatz- und EBIT-Schätzung von SMC-Research im Jahr 2018 erreicht haben könnte. Zugleich bedeute aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen ein hoher Auftragsbestand zum Jahresende eine gute Ausgangsposition für 2019.

Einer aktuellen Meldung zufolge habe 2G das Jahr 2018 mit einem Auftragsbestand von 131,5 Mio. Euro abgeschlossen, was einem Zuwachs von 37 Prozent zum Vorjahr entspreche. Zugleich seien in der letzten Finanzperiode Neubestellungen für BHKW im Wert von 161,2 Mio. Euro (+21 Prozent) eingegangen, wobei die Dynamik in Deutschland (+26 Prozent auf 101 Mio. Euro) noch höher gewesen sei als im Ausland (+13,6 Prozent auf 60,3 Mio. Euro). Die Zuwächse resultierten nach Aussage von SMC-Research aus einem starken ersten Halbjahr, während der Auftragseingang von Juni bis Dezember mit 64,9 Mio. Euro (-4,4 Prozent) leicht unter dem Vorjahreswert gelegen habe.

2G spreche von einer hohen Anzahl schlussgerechneter Anlagenprojekte, was einen großen Einfluss auf die Jahresresultate ausübe. Aus der Differenz des Auftragsbestands zu Beginn und zum Ende des vierten Quartals lasse sich unter Berücksichtigung des Q4-Auftragseingangs grob ein Q4-Anlagenumsatz von 56 bis 57 Mio. Euro ableiten. Zusammen mit dem wachsenden Servicegeschäft könnte 2G nach Darstellung des Researchhauses so die Umsatzschätzung der Analysten von 205 Mio. Euro für 2018 erreicht haben, auf dieser Basis bleibe SMC-Research auch bei der EBIT-Taxe von 10,0 Mio. Euro.

Das erfreulich verlaufene Jahresendgeschäft stelle eine gute Ausgangsposition für das Jahr 2019 dar, ebenso wie der stark gewachsene Auftragsbestand. Das Unternehmen habe daher die Umsatzprognose von 200 bis 230 Mio. Euro für die angelaufene Finanzperiode bekräftigt, wobei die fortschreitende Internationalisierung eine wichtige Stütze darstelle.

Auch das Researchhaus bleibe bei seinen Schätzungen für 2019 und die Folgeperioden. Das Kursziel belaufe sich daher unverändert auf 30,40 Euro, weiterhin verbunden mit der Einstufung „Buy“. Das künftige Potenzial von 2G deute nach Meinung der Analysten auch der gerade gewonnene Handelsblatt Energy Award 2018/19 an, mit der die innovative Entwicklung eines rein wasserstoffbetriebenen BHKW belohnt worden sei.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.01.19, 11:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.01.19 um 10:40 Uhr fertiggestellt und am 29.01.19 um 10:50 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-29-SMC-Comment-2G_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.